Spesa per consumi delle famiglie italiane, -9% sul pre-Covid. I motivi

Analizzando le varie voci, emerge che la spesa alimentare - rispetto al periodo pre-Covid - scende in termini reali del -8,6%, cui si aggiunge un -1% per il volume delle vendite alimentari nel 2024. Tra i prodotti colpiti dai tagli di spesa più pesanti ci sono:



- oli e grassi: -36% a fronte di una inflazione complessiva, per tale voce, del 40% a causa delle conseguenze della guerra russa in Ucraina



- prodotti ittici: -22%)



- vegetali: -21,5%



Dallo studio, poi, emerge come siano in leggero calo ma resistono cioccolato e dolciumi: -0,4%. Cresce del 12,7%, invece, la spesa per caffè e tè: un’abitudine quotidiana, afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi, ormai irrinunciabile per milioni di famiglie