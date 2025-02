Dl bollette, Meloni chiede misure più efficaci. Le novità allo studio

Introduzione

I tecnici dei ministeri dell'Economia e dell'Ambiente sono al lavoro su un nuovo decreto bollette per ridurre l’impatto del caro energia su famiglie e imprese. Il provvedimento dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio dei ministri, convocato per venerdì 28 febbraio. La premier Meloni, secondo quanto trapelato, ha ritenuto "non soddisfacente" la bozza predisposta dalle amministrazioni per affrontare il tema. Ha chiesto, per questo, di "approfondire" ulteriori misure e ha deciso di rinviare il Cdm inizialmente previsto per oggi. L'obiettivo è dare una risposta "più efficace" a famiglie e imprese, con una particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili. Ecco cosa sapere sulle possibili novità.