Caro bollette, promesse del governo e possibili aiuti. E le risorse?

Per ridurre l'impatto degli aumenti di luce e gas ci sarà un intervento. Il ventaglio di misure è teoricamente ampio ma dipende dai soldi a disposizione. Per replicare gli aiuti che ci sono stati nel 2022-2023 servirebbero 54,7 miliardi

Di cosa vorrà fare il governo contro il caro bollette se ne parlerà probabilmente in Consiglio dei ministri lunedì 17 . Per il momento si possono formulare solo ipotesi, perché la promessa di un “intervento”, annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in Senato, non fornisce molti indizi.

Aumenti a doppia cifra in vista Pur essendo lontano dai picchi del 2022, il costo del gas all’ingrosso negli ultimi tempi è aumentato, tanto che si stimano pesanti incrementi di spesa. Per l’elettricità (che in Italia è la più cara d’Europa), Nomisma si aspetta un rialzo del 31 per cento annuo nel 2025 per le famiglie e del 28 per cento per le aziende.

Le frecce all'arco Come potrebbe, dunque, muoversi Palazzo Chigi? Si potrebbero replicare le misure varate nel recente passato. Che sono: riduzione dell’Iva al 5 per cento sul gas, azzeramento degli oneri di sistema, (cioè tutte quelle voci non legate direttamente ai consumi) ma anche il rafforzamento del bonus alle famiglie più disagiate e i rimborsi alle aziende sottoforma di crediti d’imposta.

Mercato e speculazione Ovviamente tutto dipende dalle risorse a disposizione, perché aiuti del genere possono costare tantissimo. Per avere un’idea basti pensare che nel biennio 2022-2023 per tutte queste misure si sono spesi 54,7 miliardi di euro.