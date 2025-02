Btp Più, oggi stop ordini. Raccolti 14 miliardi, ipotesi rialzo tassi

Introduzione

Termina alle ore 13 la fase del collocamento del Btp Più. Nei primi quattro giorni gli ordini hanno sfiorato i 14 miliardi di euro. E dopo la chiusura odierna allo studio c’è 'ipotesi di un rialzo dei tassi cedolari per tener conto dei rendimenti di mercato, che in una decina di giorni sono saliti un po' in tutta Europa sull'ipotesi di più emissioni per finanziare la difesa Ue.