Btp Più, da oggi è possibile comprarlo. Ecco quando conviene

Introduzione

Oggi, lunedì 17 febbraio, parte il collocamento del Btp Più, la nuova emissione del Tesoro della famiglia del Btp Valore, destinata agli investitori individuali italiani. È la prima a prevedere la possibilità, dopo quattro anni su otto totali, di richiedere il rimborso anticipato. Per farlo, sarà necessario inviare una comunicazione alla propria banca o ufficio postale nel periodo compreso tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029. I tassi cedolari minimi garantiti per l'emissione del Btp Più sono fissati al 2,80% per i primi quattro anni di vita del titolo, e al 3,60% per i restanti quattro. Lo ha comunicato il Mef.