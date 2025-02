Scorte di gas, ecco dove sono i siti di stoccaggio in Italia

Introduzione

Il prezzo del gas è tornato a salire. In questi giorni la quotazione del metano alla Borsa di Amsterdam Ttf è arrivata a valori che non venivano registrati dal febbraio del 2023: dietro alla crescita del costo della materia prima si cela una crescita della domanda, che non ha solo spinto i prezzi verso l’alto, ma che ha anche messo sotto pressione le scorte di gas in Europa e dunque anche in Italia.



L’aumento della domanda è dovuto principalmente a tre fattori: in questi ultimi giorni il clima nel Vecchio continente è stato freddo, e dunque si è consumato più gas per il riscaldamento. Inoltre, si è registrato anche poco vento, che ha fatto diminuire la produzione elettrica da eolico, e dunque si è compensato con quella derivante dal gas. E infine, da inizio 2025 è arrivata la stretta finale alle forniture di materia prima russa attraverso i gasdotti in Ucraina