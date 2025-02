Decreto flussi 2025, oggi click per gli stagionali. Come fare domanda

Introduzione

La procedura odierna riguarda l’invio di istanze telematiche per l’ingresso di lavoratori extracomunitari subordinati stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero. Si tratta del terzo appuntamento per il mese in corso dopo i click day del 5 e del 7 febbraio che hanno interessato altre categorie di addetti. Ecco cosa sapere.