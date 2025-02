Crociere, attesi 15,3 milioni di passeggeri in arrivo nel 2025

Introduzione

Come evidenzia un report della società Risposte Turismo presentato nel corso di un’iniziativa di Costa Crociere e riportato da Il Sole 24 Ore, il Bel Paese si conferma "maglia rosa" per numero di crocieristi in movimento. Secondo le stime, quest’anno sono attesi circa 15,3 milioni di passeggeri, quasi il 7% in più rispetto al record già stabilito nel 2024 quando gli arrivi avevano toccato quota 14,2 milioni (+3% sul 2023).