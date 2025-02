Lavoro, il 60% di chi aveva RdC ora prende l’Adi. I dati Inps

Introduzione

Secondo l’Inps, nel 2024 si è ridotto il numero di persone che hanno avuto accesso alle misure di contrasto alla povertà introdotte per sostituire il reddito di cittadinanza. Questo dato è stato possibile anche grazie a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Per ricavare questa informazione l’Istituto ha messo in relazione i nuclei percettori di reddito di cittadinanza (RdC) e pensione di cittadinanza (PdC) - 1,07 milioni a luglio 2023 - e le nuove misure Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro. Ha osservato che il 60% è risultato successivamente percettore dell’Adi e Sfl, mentre il 25% non ha proprio presentato domanda. Nel complesso - spiega l'Inps - il 26% dei nuclei percettori di RdC/PdC a luglio 2023 ha avuto almeno un componente che ha trovato lavoro nel 2024 "a testimonianza di una dinamica di progressiva integrazione nel mercato del lavoro"