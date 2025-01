Dazi Usa contro Canada, Messico, Ue e Cina. Quali conseguenze?

Introduzione

Gli annunci fatti in campagna elettorale da Donald Trump si stanno ora concretizzando. In materia economica, uno dei cavalli di battaglia del nuovo presidente americano sono sicuramente i dazi per i Paesi stranieri. Il tycoon ha già messo in guardia anche gli Stati dell’Ue: "Saranno soggetti a dazi" se non correggeranno gli squilibri commerciali. "Ci hanno trattato male. Se non fai così, non si ottiene giustizia", ha detto Trump che ha giurato come 47esimo presidente il 20 gennaio.

Avvertendo l'Ue su possibili dazi, il presidente ha poi ribadito che intende imporre tariffe al Canada e al Messico dall'1 febbraio, quando potrebbero scattare anche dazi del 10% contro la Cina per il Fentanyl. Ma che effetto avranno queste decisioni? E quali saranno i settori più colpiti?