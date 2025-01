Comprare casa nel 2025, le previsioni sul mercato immobiliare

Introduzione

Il 2025 potrebbe essere un anno con importanti novità per il settore immobiliare. In base a quanto previsto dagli analisti interpellati dal Corriere della Sera, si potrebbero infatti registrare prezzi e transazioni in lieve crescita, anche grazie al migliore accesso ai finanziamenti. Inoltre è possibile assistere a un deciso aumento nella richiesta di case in affitto, mentre dovrebbe permanere a un buon livello la domanda di immobili da investimento. Per il quotidiano si registra dunque "un lieve ottimismo non disgiunto dalla prudenza".

Prudenza dettata anche da fattori di segno contrario: la crescita economica prevista per il 2025 è infatti ferma allo 0,8%. Inoltre i possibili ulteriori tagli della Banca centrale europea ai tassi d’interesse avrebbero effetto principalmente sui mutui variabili, che però appaiono destinati ad attrarre soltanto una piccola parte dei potenziali debitori. Mentre quelli a tasso fisso sembrano, in questa fase, piuttosto stabili.