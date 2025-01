Prezzo benzina e diesel, aumenti record da agosto 2024. Cosa succede

Introduzione

Tornano a risalire i prezzi dei carburanti alla pompa e arrivano ai massimi dall'agosto scorso. La benzina in self è a 1,82 euro a litro e il gasolio a 1,72 euro in media nazionale. Sulle autostrade il prezzo sale a a 1,9 euro al litro per la verde self e a 1,82 per il gasolio self. Le associazioni Codacons e Federconsumatori parlano di una "escalation senza sosta che rischia di avere effetti a cascata per consumatori e imprese e di frenare la crescita dell'economia nazionale". Ma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, replica che il governo è riuscito "a contenere i prezzi dei carburanti e a evitare impatti inflattivi" a fronte di uno "scenario internazionale sempre più negativo, in cui l'energia è strumento di conflitti armati e di guerre commerciali, con la conseguente crescita delle quotazioni del petrolio che all'inizio di quest'anno ha superato gli 81 dollari al barile".