Introduzione

Dal nuovo bonus per le attività extrascolastiche inserito nell’ultima Legge di Bilancio a misure già conosciute, come le carte per i neo 18enni, o agevolazioni come la detrazione delle spese scolastiche. Sono diversi i modi con cui lo Stato, a volte a livello nazionale e altre a livello locale, anche nel 2025 cercherà di dare una mano alle famiglie alle prese con il costo dell’istruzione dei propri figli. Ecco alcuni dei principali bonus studenti che ci accompagneranno nel prossimo anno