Introduzione

Come sempre, in occasione del rientro in aula, l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico torna a preoccupare le famiglie italiane: il Codacons per quest'anno stima una spesa totale fino a 1300 euro. Peer questo in alcune regioni, come Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, sono attivi contributi destinati all’acquisto del materiale didattico.

A poterlo richiedere sono tutti coloro che sono iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado; scuole paritarie; scuole formative accreditate dalla Regione e anche a percorsi duali che includono il lavoro. Attenzione ai requisiti Isee, diversi in ogni Comune e regione, e alle modalità di richiesta, poiché non esiste un’unica modalità per ottenere il bonus.