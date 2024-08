Carta Docente 2024 in scadenza: come richiedere il bonus da 500 euro

La Carta del docente può essere utilizzata sia in punti vendita fisici che online per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale e utili all'aggiornamento professionale; hardware e software; corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali; corsi di laurea, anche magistrale o specialistica, inerenti al profilo professionale. Non solo: il bonus può essere usato anche per comprare biglietti per spettacoli teatrali, mostre, eventi culturali, o per partecipare a iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione