Decreto Milleproroghe 2024, le misure approvate: tutte le novità

Introduzione

Ieri, 28 dicembre, sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale diverse norme: il decreto legge per il nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev, il decreto Cultura e il Milleproroghe. Quest’ultimo, possiamo dire, è una “vecchia” conoscenza: il governo di turno, infatti, lo emana per rinviare scadenze o l’entrata in vigore di alcune disposizioni. In assenza di tali rinvii, potrebbero esserci conseguenze per la vita di cittadini, imprese e istituzioni. Quest’anno, il decreto legge è stato approvato dall’esecutivo Meloni la sera del 9 dicembre e si occupa principalmente di Pubblica amministrazione, sicurezza, salute e sport. Vediamo i provvedimenti nel dettaglio