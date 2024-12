Imu, oggi ultimo giorno per pagare la seconda rata 2024

Introduzione

Scade oggi, lunedì 16 dicembre, il termine per pagare la seconda tranche dell’Imu, l'imposta municipale propria dovuta principalmente da chi possiede una seconda casa o una prima casa di lusso (ma anche aree fabbricabili e terreni agricoli).

Si stima un importo medio di 511 euro, con picchi fino a migliaia di euro per le abitazioni di lusso nelle grandi città. Il gettito finale che dovrebbe entrare nelle casse dello Stato è di circa 22 miliardi di euro. Confedilizia sottolinea che dal 2012, anno dell’istituzione dell’Imu da parte del governo Monti, l’imposta abbia pesato su individui, famiglie e imprese per quasi 300 miliardi di euro. Per Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confederazione della proprietà edilizia, è un prelievo "oneroso e iniquo" e una "vera e propria patrimoniale diffusa".