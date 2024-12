Germania, sciopero a oltranza in tutti gli stabilimenti Volkswagen

Migliaia di persone in piazza per uno stop che si annuncia prolungato e molto diffuso. A convocare lo stop dal lavoro è stato il sindacato IG Metall in segno di protesta ai tagli salariali ed ai possibili licenziamenti da parte del gruppo automobilistico tedesco nel quadro di un rigoroso piano di riduzione dei costi per risollevare i risultati finanziari in calo