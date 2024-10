Skoda Elroq, svelato a Praga il suv compatto 100% elettrico. FOTO

Il brand boemo ha presentato in anteprima mondiale a Praga il suo nuovo modello full electric, il primo di un rinnovato e rivoluzionario linguaggio di design. Disponibile in quattro versioni con tre diverse dimensioni di batteria, Elroq garantisce un’autonomia dichiarata dai 370 fino a oltre 560 km. In Italia partirà da 34.500 euro, consegne nel primo trimestre 2025. Ecco le prime immagini

A cura dell'inviato a Praga, Stefano Santini