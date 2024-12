Ape Piaggio, stop alla produzione in Italia: si sposterà in India

L'azienda dirà addio alla produzione in Italia entro la fine dell'anno. Il tre ruote, progettato nel 1948, dal 2025 sarà realizzato solo in India, per il mercato indiano. Troppo costoso adeguare il veicolo alle norme di sicurezza e ambientali europee

Addio alla produzione dell'Ape Piaggio nello stabilimento di Pontedera (Pisa) dopo 76 anni. Il celebre veicolo sarà infatti realizzato esclusivamente in India per il mercato locale dove le normative in fatto di sicurezza e inquinamento sono meno stringenti che in Europa. La decisione è stata comunicata dall'azienda ai delegati Rsu nelle scorse settimane, quando è stato spiegato il periodo di stop alla produzione dei vari reparti dello stabilimento per la fine dell'anno.