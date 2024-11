Poste italiane, 7500 assunzioni e stabilizzazioni: accordo

Nel 2024 e nel 2025 è previsto nel gruppo Poste Italiane l'inserimento di 7.548 lavoratori a tempo indeterminato. Di queste assunzioni, 5.948 lavoratori saranno impegnati nel settore della logistica, mentre 1.600 saranno destinati alla rete postale e commerciale. Si tratta del primo accordo tra Poste italiane e sindacati su assunzioni, stabilizzazioni, politiche attive, organizzazione e indennità. Il testo è stato siglato dall’azienda con Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl. Al tavolo erano presenti anche Cgil e Uil che non hanno firmato l’intesa. "Un risultato eclatante", sottolineano Cisl Slp, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl in un comunicato congiunto: "Per la prima volta è stato quantificato l’organico complessivo di Mercato Privati (suddiviso per Filiali), come avevamo richiesto, fissando numeriche che garantiranno stabilità per il biennio 2025-2026".