Poste, a breve in vendita il 15% da parte dello Stato: cosa sappiamo

Introduzione

Lo scorso 25 gennaio il Consiglio dei ministri aveva varato un decreto che consentiva la vendita sul mercato di una ulteriore quota di Poste Italiane, tale da mantenere comunque il controllo pubblico su almeno il 35% del capitale.

Come possibile data per l'avvio del collocamento si guarda a lunedì 14 o a lunedì 21 ottobre. L'operazione dovrebbe portare circa 2,5 miliardi nelle casse dello Stato. Per la prima volta dal 2016 sono coinvolti i piccoli risparmiatori.