Ok alla privatizzazione di Poste, lo Stato resta sopra il 50%

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri che regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Mef in Poste Italiane, al fine di determinare il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, superiore al 50%. Lo si legge nella nota diffusa dopo il Cdm. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.