Introduzione

Sottoscritta l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori delle Poste che si vedranno arrivare in busta paga un aumento di 230 euro. La notizia riguarda circa 120mila dipendenti. Previste molte novità che riguarderanno anche diritti e tutele su diversi temi come quelli di genere, la tutela della genitorialità, i part-time, l’orario di lavoro, la formazione e il diritto allo studio.

L'accordo sarà esteso anche ad altre società del Gruppo, tra le quali Sda Express Courier e Poste Logistics, che in precedenza applicavano discipline contrattuali diverse. Introdotta anche la possibilità di sperimentare modelli organizzativi a settimana corta, cioè 9 ore per 4 giorni, anche con forme di riduzione di orario di lavoro, a parità di salario.