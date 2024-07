Cesano Maderno, direttore delle Poste ruba 500 mila euro e fugge

I dipendenti hanno segnalato l'accaduto alla direzione di Poste Italiane che lo ha prima sospeso e poi licenziato. In quel momento si trovava su un volo diretto a Capo Verde, destinazione per la quale era partito lasciando a casa moglie e figli senza alcuna spiegazione. È poi rientrato in Italia oltre un mese e mezzo dopo, ignaro delle indagini sul suo conto

Cosa è successo

I dipendenti hanno segnalato l'accaduto alla direzione di Poste Italiane che lo ha prima sospeso e poi licenziato. In quel momento lui si trovava su un volo diretto a Capo Verde, destinazione per la quale era partito lasciando a casa moglie e figli senza alcuna spiegazione. È poi rientrato in Italia oltre un mese e mezzo dopo, ignaro delle indagini sul suo conto. Il 29 giugno il Gip di Monza ha firmato a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere . "Poste Italiane ha fornito da subito alle Forze dell'Ordine la massima collaborazione e disponibilità per il buon esito delle indagini". L'Azienda lo ha sottolineato in una nota confermando "l'impegno a garantire agli aventi diritto i risarcimenti dovuti delle somme impropriamente sottratte e informa di aver già adottato le misure disciplinari previste dal contratto nei confronti dell'ex direttore dell'ufficio postale".