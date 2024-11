UniCredit e Banco Bpm: da Fondi a Bnp e Credit, gli stranieri in banca

Introduzione

Nei giorni scorsi è arrivato un colpo a sorpresa da parte di UniCredit: un’offerta pubblica di scambio volontaria da 10 miliardi su Banco Bpm. L’obiettivo è diventare la terza banca nel panorama europeo e consolidarsi in Italia con sinergie per 1,2 miliardi di euro.



Ma il blitz ha avuto reazioni fredde da parte del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del vicepremier e ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini, che non hanno nascosto la loro irritazione. In particolare, il leader della Lega ha commentato: "A me le concentrazioni e i monopoli non piacciono mai, ero rimasto al fatto che Unicredit volesse crescere in Germania. Non so perché abbia cambiato idea. Unicredit ormai di italiano ha poco e niente: è una banca straniera, a me sta a cuore che realtà come Bpm e Mps che stanno collaborando, soggetti italiani che potrebbero creare il terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà”