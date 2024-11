Bonus sponsorizzazioni sportive 2024, requisiti e come fare domanda

Introduzione

Sta per scadere il tempo per usufruire del bonus sponsorizzazioni sportive 2024, sotto forma di credito d’imposta. Il termine ultimo entro cui muoversi con gli investimenti che danno diritto all'agevolazione, originariamente previsto per lo scorso 10 agosto, con il decreto Omnibus di quest’estate è stato spostato in avanti fino a domani, 15 novembre. Seguirà poi la pubblicazione di un avviso dei termini a cui fare riferimento per poter presentare l'istanza