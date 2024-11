Olio extravergine, scenderà il prezzo? Quello italiano il più caro

Gli esperti di Certified Origins, azienda toscana nata dalla fusione di due cooperative di olivicoltori e protagonista nell’export di olio Igp Toscano negli Stati Uniti, prevedono un significativo aumento produttivo per la campagna 2024-25. L’head of corporate global affairs, Giovanni Quaratesi, sentito dal Sole 24 ore ha confermato che "la Spagna tornerà su livelli normali con un’offerta attorno a 1,2-1,3 milioni di tonnellate dopo un biennio nel quale a causa della siccità aveva prodotto circa 700mila tonnellate l’anno". A questa produzione va aggiunta anche quella "di 350mila tonnellate in Turchia (lo scorso anno per la carenza di prodotto sul mercato interno Ankara aveva bloccato le esportazioni), di 300mila circa in Tunisia e 250mila in Grecia". In Italia, invece, la produzione potrebbe attestarsi intorno a 200mila tonnellate, ponendo il Paese al quinto posto tra i principali produttori mondiali

