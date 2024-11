Ita-Lufthansa, dai tempi al ruolo di Bruxelles. Cosa si sa del piano

Introduzione

Si lavora per risolvere lo stallo che si è creato sulla negoziazione tra Ita e Lufthansa. Bruxelles ha fatto sapere di avere fiducia nel fatto che si troverà un accordo fra le parti. Una volta ricevuto il plico di documenti, la squadra antitrust di Margrethe Vestager lo analizzerà con l'obiettivo di un via libera finale entro novembre, allo scadere del primo esecutivo di Ursula von der Leyen. La scadenza è alle 23:59 di oggi, ma secondo fonti tedesche un'intesa potrebbe arrivare già stamattina, per poi procedere con la finalizzazione dei documenti nelle ore successive e in tempo per la deadline. Una valutazione ottimistica, basata sul fatto che la compagnia teutonica ha deciso di non insistere sulle sue richieste iniziali di abbassare il prezzo per la seconda tranche di Ita con l'obiettivo di superare lo stallo venutosi a creare quasi una settimana fa. "I 2/3 dei nodi sono stati risolti, rimane da negoziare il restante terzo", spiegano le fonti. Intanto i sindacati tornano a esprimere "forte preoccupazione" e chiedono al Mef, azionista unico della newco, una convocazione urgente per avere un quadro della situazione attuale. Ecco cosa sappiamo del piano delle due aziende.