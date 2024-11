Buono Scuola Lombardia, si possono inviare le domande. Cosa sapere

Il Buono Scuola è determinato in relazione alle fasce Isee di appartenenza, all’ordine e al grado di scuola frequentata. Lo schema è questo:

- fino a 8.000 euro di Isee, per la scuola primaria il contributo è di 700 euro, per la Scuola secondaria di primo grado il contributo è di 1.600 euro e per la Scuola secondaria di secondo grado il contributo è di 2.000 euro;



- tra gli 8.000 e i 16.000 euro di Isee, i contributi previsti sono: 600 euro per la scuola primaria, 1.300 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.600 euro per la Scuola secondaria di secondo grado;



- tra i 16.000 e i 28.000 euro di Isee, il contributo per la scuola primaria è di 450 euro; per la Scuola secondaria di primo grado è di 1.100 euro e per la scuola secondaria di secondo grado è di 1.400 euro;



- con Isee tra 28.000 e 40.000 euro, il contributo per la scuola primaria è di 300 euro; per la scuola secondaria di primo grado è di 1.000 euro, mentre per la scuola secondaria di secondo grado è di 1.300 euro