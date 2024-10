Manovra 2025, previsti tagli per docenti e personale scolastico

Introduzione

Riduzioni in vista nel mondo della scuola: nella prossima Legge di Bilancio il blocco parziale del turn over per gli Statali porterà anche meno insegnanti e personale Ata per l’anno scolastico 2025/2026. Il ministro dell’Istruzione Valditara ha tranquillizzato tutti sostenendo la temporaneità della misura, ma i sindacati sono sul piede di guerra. “Abbiamo, invano, atteso il testo della manovra, ma l’istruzione resta la cenerentola d’Italia”, ha dichiarato Dirigentiscuola. “Il taglio di 5.660 docenti su potenziamento e 2.184 Ata è insostenibile. Durante il Covid il personale scolastico era aumentato di 80mila unità, ora non soltanto non sono finanziate le proroghe dei contratti scaduti ma si dispone un nuovo taglio dell’organico", ha dichiarato il presidente dell'Anief Marcello Pacifico.

Nel testo della Manovra presente anche l'estensione della Carta docente agli insegnanti precari e l'assunzione di un numero maggiore di docenti di sostegno, come dichiarato dal ministro dell'Istruzione. Infine, arriva un fondo fino al 2027 destinato alla valorizzazione del sistema scolastico e uno di 150 milioni per la continuazione dei progetti universitari dopo il Pnrr.