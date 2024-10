Manovra, in arrivo taglio delle assunzioni per la Pa: come funzionerà

Introduzione

Inversione di tendenza per gli statali: arriva infatti il blocco del turn over per la Pubblica Amministrazione. Nonostante i recenti concorsi, che hanno portato all’assunzione di centinaia di migliaia di dipendenti, il governo ha incluso nella Manovra l’articolo 110, che impone un turn over dei dipendenti al 75%. Saranno esclusi da questi blocchi settori già in sofferenza, come i Comuni con meno di 20 dipendenti e la Sanità.

“Se fossimo in un mondo ideale io direi che non sono contento del taglio del turn over, ma facendo parte del governo noi dobbiamo avere il senso di responsabilità. La misura che stiamo scrivendo in queste ore non incide in maniera significativa sul processo di ricambio generazionale e di gestione del turn over, visto che riguarda solo il 2025 ed è molto contenuta e circoscritta”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.