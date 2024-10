Agenzia Entrate, i bandi di concorso in uscita tra il 2024 e il 2025

Il settimo e ultimo concorso, infine, serve per il reclutamento di 20 dirigenti di seconda fascia da destinare agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle Entrate.



Le attività che dovranno svolgere: "I dirigenti reclutati con questa procedura concorsuale, da espletare con le modalità previste dall’art. 1, comma 93, legge 205 del 2017, saranno assegnati agli uffici preposti all’espletamento delle attività di gestione e sviluppo delle risorse umane, del contenzioso del lavoro, di approvvigionamento e logistica, di pianificazione e controllo, di contabilità e bilancio (cd. attività no-core)".



I titoli richiesti sono:

- diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure:

- laurea specialistica o magistrale.



Questi i requisiti:

- essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;

oppure:

- essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

oppure:

- aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;

oppure:

- i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.



Prevista una prova scritta, che consisterà in quesiti a risposta aperta su argomenti di carattere anche interdisciplinare, attinenti alle seguenti materie: Diritto amministrativo; Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e relativo contenzioso; Performance management e sistemi di misurazione e valutazione della performance; Diritto dei contratti pubblici; Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e normativa tecnica in materia di costruzioni e di idoneità degli edifici pubblici; Economia aziendale ed organizzazione; Contabilità generale.



L'Agenzia delle Entrate aggiunge: "Ai sensi dell’art. 28, comma 1 bis, del d.lgs. 165 del 2001 saranno valutate anche le capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti"



