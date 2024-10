Concorsi 2024, bando per l’assunzione di 2.200 funzionari al Sud

Introduzione

Obiettivo della selezione pubblica, prevista dal Decreto Sud Italia e finanziata con i fondi europei di coesione, è di rafforzare le amministrazioni territoriali in 7 regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le domande dovranno essere inoltrate entro il 7 novembre sul portale “Inpa” della Pubblica Amministrazione. Il concorso si articola in una prova scritta unica con 40 domande a risposta multipla e al termine verrà stilata una graduatoria. Per i vincitori è previsto un periodo di formazione di tre mesi incentrato sulle politiche di coesione. Palazzo Chigi: “Un'opportunità di lavoro per i giovani funzionari nel Mezzogiorno”