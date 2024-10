In due anni di governo, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha messo in campo 10 azioni principali per innovare e migliorare il sistema educativo italiano. Tra le iniziative più significative vi è l'introduzione delle figure dei tutor e degli orientatori, pensate per offrire un supporto personalizzato agli studenti durante il loro percorso formativo. Questi professionisti hanno il compito di aiutare i giovani a sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e a fare scelte più informate e ponderate, sia in ambito scolastico che in quello lavorativo. In un contesto educativo sempre più complesso, il ruolo dei tutor e degli orientatori è cruciale per favorire l'inclusione, prevenire l'abbandono scolastico e facilitare la transizione verso il mondo del lavoro o dell'istruzione superiore.