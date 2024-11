Bonus Natale 2024, online self-service per fare richiesta. Cosa sapere

Introduzione

Da giovedì 7 novembre è possibile richiedere l'indennità fino a 100 euro introdotta dal Dl Omnibus (Dl n.113/2024) per i lavoratori dipendenti che rispettino determinati requisiti reddituali e familiari. Il bonus, infatti, può essere erogato esclusivamente su richiesta dei lavoratori. La domanda può essere inoltrata accedendo alla propria Area Personale entro e non oltre le ore 12 di venerdì 22 novembre. Ecco cosa sapere e come fare.