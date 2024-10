Bonus Natale, i chiarimenti per i dipendenti senza sostituto d’imposta

Introduzione

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti altri dettagli sul contributo una tantum da 100 euro contenuto nel dl omnibus e che spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti economici e familiari.



In particolare, i chiarimenti riguardano i dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta, ad esempio colf e badanti: non riceveranno l’indennità a dicembre con la tredicesima, ma potranno richiederla nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 che si presenterà l'anno prossimo. Questa strada può essere seguita anche dai lavoratori che, non sicuri di possedere i requisiti richiesti, non hanno presentato al datore di lavoro la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. E anche da chi ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024. I dettagli