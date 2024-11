Manovra, stop ai bonus fiscali per i figli over 30 a casa con genitori

Introduzione

Con la legge di bilancio 2025 vengono riconsiderate le detrazioni per i figli a carico. Il nuovo limite di età è 30 anni: se più grandi, i figli non saranno più detraibili anche se non lavoratori. Nell’ottica del governo questa è una misura per spingere i ragazzi e le ragazze a lasciare casa e costruirsi una vita indipendente. I soldi così risparmiati, ha detto la premier Giorgia Meloni, verranno usati per finanziare il bonus sui nuovi nati.