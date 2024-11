Truffe finanziarie, +12% in un anno. Sul web deepfake con Musk-Meloni

Introduzione

Il format è sempre lo stesso: un post sui social con un titolo che incuriosisce e un link per approfondire. Il tutto accompagnato dalla promessa di ottenere soldi facili con un piccolo investimento. Ma è l'ennesima truffa via web, il meglio noto deepfake. In questi giorni una nuova tornata di bufale: sono coinvolti ancora i bitcoin che garantirebbero profitti stellari, l'intelligenza artificiale, e delle false immagini di Giovanna Botteri, Fabio Fazio, Enrico Mentana e addirittura Elon Musk con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.