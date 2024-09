Truffe online, ecco come vengono rubati i soldi dal bancomat

Introduzione

La società di sicurezza informativa ESET ha denunciato una nuova tipologia di raggiro online che permette ai truffatori di prelevare impunemente denaro dal bancomat delle vittime. Scoperto per la prima volta in Repubblica Ceca nel 2023, utilizza un malware, noto come NGate, installato sul cellulare delle vittime a loro insaputa attraverso il clic a un link inviato via sms, che ruba i dati e li trasmette agli autori delle truffe, permettendo loro di clonare la carta.

Per evitare fenomeni come questo, Bankitalia ha lanciato una campagna che vuole far conoscere agli utenti le diverse tipologie di inganni: tra questi ci sono il phishing, quando arriva via mail la richiesta di inserire i dati personali a un link; lo spoofing, quando i truffatori fingono di essere la propria banca che contatta per un’anomalia; e infine il man in the browser, che avviene quando vengono intercettati i propri riferimenti al momento del loro inserimento.