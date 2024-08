Introduzione

Ci si conosce in Rete, inizia il corteggiamento e, quando si è conquistata la fiducia del malcapitato, iniziano le richieste di denaro. In caso di rifiuto, iniziano le minacce e i ricatti. Questo il copione che caratterizza le truffe romantiche online, note anche come "romance scam". Secondo gli ultimi dati comunicati dalla Polizia Postale, i casi di "romance scam" sono in continuo aumento. Basti pensare che nel 2021 i casi sono aumentati del 118%. Le vittime sono soprattutto persone di mezza età in situazioni di vulnerabilità emotiva. Ma in cosa consiste esattamente il romance scam, chi ne è più colpito, come operano i truffatori e, soprattutto, come ci si può difendere?