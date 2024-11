Biologico, vola l'export. Ma il settore chiede meno burocrazia

Introduzione

Cresce il settore dei prodotti biologici in Italia, con un fatturato che negli ultimi 12 mesi è arrivato a segnare un +4,9% in termini di volume e un +4,5% in termini di valore. Superati i 9 miliardi di euro, soprattutto grazie al mercato estero: l’export in una decina di anni (dal 2012 al 2023) ha raddoppiato il fatturato. È il quadro che emerge dai dati che Nomisma ha presentato alla recente Assemblea dei produttori biologici e biodinamici, organizzata presso la sede di Cia-Agricoltori italiani, che ha riunito le 14 associazioni socie FederBio. Si guarda al futuro con ottimismo, anche se non mancano punti critici e richieste al governo italiano.