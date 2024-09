Agricoltura, Lollobrigida a Sky TG24: “Crescere insieme con l'Africa”

Il ministro è intervenuto in collegamento da Siracusa, dove domani si apre il G7 Agricoltura. Tra i temi toccati la peste suina e le strategie di utilizzo dell'acqua. In giornata aveva annunciato che "il 2 ottobre partirà il servizio civile in agricoltura con la manifestazione d'interesse aperta alle aziende"

“La peste suina è una vera e propia pandemia per animali. Sul tema istituiremo un tavolo tecnico a livello europeo. Intanto una buona notizia: dopo 30 anni è stata eradicata in Sardegna”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenuto a Sky TG24 Economia. Collegato da Siracusa, dove domani si apre il G7 Agricoltura, il ministro ha ribadito che “serve una strategia di contenimento immediata. Sull'export valutare biosicurezza del singolo impianto”. Ha spiegato che durante il vertice si parlerà tanto dell'importanza di “crescere insieme con l'Africa sull'agricoltura, è un continente che ha grandi potenzialità. I primi progetti del piano Mattei sono già in campo in Algeria". Il ministro ha poi ricordato che l'Italia "deve avere una strategia sull’utilizzo dell’acqua". Sul tema cinghiali, Lollobrigida ha detto che sono "in numero eccessivo, abbattimenti selettivi".