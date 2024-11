Pagamenti Inps novembre 2024, le date da segnare sul calendario

Introduzione

Sono già note le date di pagamento di novembre delle prestazioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale come pensioni, NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro e anche Bonus Maroni, per chi rinuncia ad andare in pensione con Quota 103.

Da segnalare, inoltre, come l'importo del cedolino della pensione di questo mese potrebbe essere differente: a incidere potrebbero esserci diversi fattori, come i rimborsi Irpef per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il mese di agosto, la rivalutazione annuale legata all’inflazione ed eventuali trattenute fiscali sull’assegno.