Pensioni, aumento mini per le minime

Tre euro al mese in più nel 2025. E' questa la maggiorazione prevista con la manovra per gli assegni più bassi dell'Inps. Senza alcun intervento sarebbero diminuiti rispetto ad adesso, ma il rialzo è inferiore a quanto ci si aspettava

La manovra prevede, infatti, un incremento che porterà questi assegni dagli attuali 614,77 euro mensili a 617,90 nel 2025. Si tratta di un aumento del 2,2 per cento annuo, che tiene conto dell’inflazione all’1 per cento, e che è più basso di quello accordato nel 2024 (+2,7 per cento). Nel 2026 il ritocco sarà ancora più stringato: una maggiorazione dell’1,3 per cento, cioè 1 euro e 27 centesimi aggiuntivi.

L’aumento delle pensioni minime ci sarà. Ma sarà assai piccolo. Tre euro in più al mese da gennaio. Nessuno probabilmente si aspettava grandi cifre ma l’attesa era di una piena conferma di quanto il governo aveva fatto l’anno scorso, per cui si ragionava su un rialzo di sei euro. Nel testo della Legge di Bilancio inviato al Parlamento, invece, la misura risulta essere più leggera.

Magra consolazione, dunque, per 1,8 milioni di italiani. Tanti sono infatti coloro che prendono questo tipo di assegno, dato a chi durante la sua carriera ha versato così pochi contributi (per esempio perché ha lavorato quasi sempre in nero) da avere una pensione inferiore “al minimo vitale”.

Modifiche sono ancora possibili durante l’iter parlamentare della manovra, ma le risorse sono poche. Lontani anni luce i mille euro ai quali puntava Forza Italia e, anche rispetto al passato meno recente, non si sono fatti grandi passi in avanti. Le pensioni minime sono, più o meno, ferme allo stesso livello di un decennio fa. Nel 2014 si prendevano quasi 501 euro al mese, che – tenuto conto dell’inflazione - equivalgono a 600 di oggi. Proprio l’adeguamento al carovita è il meccanismo che sta dietro al ritocco previsto con la nuova finanziaria.

Il recupero del carovita

Per legge, infatti, tutte le pensioni vengono alzate ogni anno per recuperare quanto si perde a causa del carovita. L’obiettivo è il mantenimento del potere d’acquisto, cioè fare in modo che si riescano a comprare le stesse cose rispetto all’anno precedente nonostante l’aumento dei prezzi. Si tratta, dunque, di una rivalutazione - per così dire - automatica, alla quale nello scorso esercizio Palazzo Chigi aveva aggiunto un pezzetto.

Senza proroga l'assegno sarebbe sceso

Un’iniezione straordinaria che valeva solo per il 2024 (e costata 379 milioni), per cui, in assenza di una sua riedizione, le pensioni minime sarebbero scese a circa 604 euro, cioè una decina di euro in meno di ora. Come visto, la proroga di questa spinta supplementare c’è stata, ma in maniera meno robusta.