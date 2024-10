Ponte Ognissanti 2024, in viaggio 10 milioni di italiani. I dati

Introduzione

Secondo un'indagine di Federalberghi, saranno dieci milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il weekend che inizia venerdì 1 novembre, il ponte di Ognissanti. Circa 8,9 milioni resteranno in Italia prediligendo le località d'arte (30,2%) e, a seguire, la montagna (22,3%) e i posti all'aria aperta, mare (22,1%), laghi (3,2%) e terme (2,9%), mentre poco più di 1 milione sceglierà una destinazione estera, come le grandi capitali europee facilmente raggiungibili con l’aereo.