Ponte di Ognissanti 2024, le mete preferite dagli italiani

Introduzione

Il Ponte dei Santi è una delle occasioni più gettonate per fare le valigie, staccare dalla routine quotidiana e regalarsi la pausa di un fine settimana lungo, magari in una destinazione mai visitata. Ma quali sono le località più gettonate? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2024 (per soggiorni aventi data di check-in compresa tra il 30 ottobre e il 2 novembre e data di check-out compresa tra il 3 e il 5 novembre), indicando, inoltre, anche il numero medio di persone, il numero di notti in media nonché il prezzo medio delle case vacanze per ciascuna destinazione. Il budget? Quest’anno varia dai 102 euro a notte di Viterbo fino ai 362 di Parigi.