Bruges è una piccola perla medievale del Belgio, nota per i suoi canali e le case in mattoni. La città è avvolta in un’atmosfera tranquilla e romantica, una meta ideale per chi desidera passeggiare in coppia tra le stradine acciottolate o godersi la vista con un piacevole giro in battello. Bruges è anche famosa per i suoi musei dedicati al cioccolato e alle patatine fritte: una destinazione per un ponte del 1 novembre da vivere all’insegna dell’amore e del gusto