Vigili del fuoco: prove per 350 posti, concorso per 1.239 capo squadra

Per l’ammissione al concorso erano richiesti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana;



- godimento dei diritti politici;



- età non superiore a 26 anni. Il limite di età è fissato in 37 anni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto da almeno un anno negli appositi elenchi. Il limite è poi elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore ai 3 anni;



- possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali;



- possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;



- possesso delle qualità morali e di condotta



