Bce, Lagarde su inflazione al 2%: "Tassi alti fin quando necessario"

L'invito di Lagarde a Trump: "Dovrebbe venire a farci visita"

Una risposta poi alle ultime critiche mosse da Donald Trump nei confronti dell'omonimo statunitense di Lagarde, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell (“Ti presenti in ufficio una volta al mese e dici 'diciamo di lanciare una moneta' e tutti parlano di te come se fossi un dio"). La numero uno della Bce ha difeso i responsabili della politica monetaria e l’importanza del commercio globale, invitando il tycoon a Francoforte. “Dovrebbe venire a farci visita. Ho migliaia di collaboratori: economisti, giuristi, scienziati informatici che lavorano sodo ogni giorno e non solamente una volta al mese. Difendiamo l'euro e combattiamo per l'euro, proprio come la Fed difende il dollaro, ne sono certa - non voglio parlare per Jay Powell, ma sono certa che è così che lui vede il suo lavoro".